Puliamo i quartieri ultima uscita dell' anno | raccolte decine di chili di rifiuti
Ultima uscita dell'anno per i volontari di Puliamo i quartieri, nel pomeriggio di sabato 20 dicembre. Ritrovatisi alle ore 14:30 nella zona della fiera, i cittadini, i volontari della parrocchia Beato Odorico e delle associazioni Peace Brothers, Ripuliamoci Challenge e Ministri Volontari di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche: Volontari di Puliamo i quartieri in azione: rimossi oltre 20 chili di rifiuti
Leggi anche: I volontari di Puliamo i quartieri in missione: rimossi oltre 20 chili di rifiuti
Pordenone, successo per l’ultimo appuntamento di Puliamo i quartieri - Puliamo i quartieri a Pordenone chiude il 2025 con tanti volontari e oltre 28 kg di rifiuti raccolti. nordest24.it
Pordenone, successo per l’ultimo appuntamento di Puliamo i quartieri -> https://www.nordest24.it/pordenone-puliamo-quartieri-san-gregorio-volontari facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.