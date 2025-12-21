Puliamo i quartieri ultima uscita dell' anno | raccolte decine di chili di rifiuti

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultima uscita dell'anno per i volontari di Puliamo i quartieri, nel pomeriggio di sabato 20 dicembre. Ritrovatisi alle ore 14:30 nella zona della fiera, i cittadini, i volontari della parrocchia Beato Odorico e delle associazioni Peace Brothers, Ripuliamoci Challenge e Ministri Volontari di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

puliamo i quartieri ultima uscita dell anno raccolte decine di chili di rifiuti

© Pordenonetoday.it - Puliamo i quartieri, ultima uscita dell'anno: raccolte decine di chili di rifiuti

Leggi anche: Volontari di Puliamo i quartieri in azione: rimossi oltre 20 chili di rifiuti

Leggi anche: I volontari di Puliamo i quartieri in missione: rimossi oltre 20 chili di rifiuti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Pordenone, successo per l’ultimo appuntamento di Puliamo i quartieri - Puliamo i quartieri a Pordenone chiude il 2025 con tanti volontari e oltre 28 kg di rifiuti raccolti. nordest24.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.