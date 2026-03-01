Puglia giornalisti | premio Michele Campione i riconoscimenti Oggi la consegna

Oggi si svolge la cerimonia di consegna del premio “Michele Campione” in Puglia, assegnato ai giornalisti vincitori della XXII edizione. Tra i premiati ci sono Massimiliano Scagliarini, Stefania Losito e Sergio Scagliola, riconosciuti dall’Ordine dei giornalisti della regione. La consegna avviene in una giornata dedicata al riconoscimento del lavoro giornalistico locale.

Di seguito un comunicato diffuso dall’Ordine dei giornalisti della Puglia: Massimiliano Scagliarini, Stefania Losito e Sergio Scagliola sono i vincitori della XXII edizione del premio “ Giornalista di Puglia – Michele Campione”. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è tenuta questa mattina, 1 marzo, a Bari, nel foyer del Teatro Petruzzelli di Bari, alla presenza del presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti Carlo Bartoli (collegato in streaming), del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, del sindaco di Bari Vito Leccese, del rettore dell’Università di Bari Stefano Bronzini, di Nicola Campione in rappresentanza della famiglia, dell’attore e regista Vito Signorile, oltre a numerose autorità civili e militari. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

