Giornalisti premio Fondi Ue Sicilia | Schifani consegna i riconoscimenti a 11 vincitori

Il presidente Schifani ha consegnato i riconoscimenti ai 11 giornalisti vincitori del premio Fondi Ue Sicilia 2025. Gli autori premiati si sono distinti per aver approfondito e raccontato in modo accurato l’utilizzo dei fondi europei nella regione. L’iniziativa mira a valorizzare il giornalismo di qualità e a promuovere una maggiore trasparenza sulle risorse comunitarie impiegate in Sicilia.

Premiati gli undici giornalisti che hanno saputo raccontare meglio la spesa dei fondi Ue in Sicilia nel 2025. Si è tenuta stamani, a Palazzo d'Orléans a Palermo, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti del premio giornalistico 'Fesr, l’Europa si racconta'. L’iniziativa, giunta alla terza.🔗 Leggi su Palermotoday.it Premiati undici giornalisti siciliani, Schifani consegna i riconoscimenti

A Palazzo d’Orléans si è tenuta la cerimonia di consegna del premio giornalistico “Fesr, l’Europa si racconta”. L’evento, promosso dal governo regionale e organizzato dal dipartimento Programmazione e dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia, ha premiato undici professionisti siciliani per il loro lavoro nel campo dell’informazione. La manifestazione rappresenta un riconoscimento importante per il giornalismo locale e il ruolo dell’Europa nell’attività giornalistica regionale. Leggi anche: Premio Empedocle in memoria di Paolo Borsellino: sabato la cerimoni di consegna dei riconoscimenti Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Giornalisti, premio Fondi Ue Sicilia: Schifani consegna i riconoscimenti a 11 vincitori - L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è voluta dal governo regionale e organizzata con l’Ordine dei giornalisti, per sottolineare l’importanza dell’informazione sull’uso delle risorse europee ... palermotoday.it Il 16 gennaio è partita ufficialmente la V Edizione del Premio Leali Young dedicato a Cristina Visintini. Cerchiamo giornalisti under 35 pronti a raccontare il Cambiamento Climatico attraverso inchieste e reportage locali. Perché partecipare 1 Sostegno c - facebook.com facebook “Primo Premio Stampa d’Eccellenza – Giornalisti 2.0: sezioni Premio alla carriera, Giornalismo al femminile e Alla memoria.” “Presentazione venerdì 23 gennaio 2026, ore 11 – Stampa Estera in Italia, Palazzo Grazioli (Roma).” #PremioStampaDEccelle x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.