Premiati undici giornalisti siciliani Schifani consegna i riconoscimenti

A Palazzo d’Orléans si è tenuta la cerimonia di consegna del premio giornalistico “Fesr, l’Europa si racconta”. L’evento, promosso dal governo regionale e organizzato dal dipartimento Programmazione e dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia, ha premiato undici professionisti siciliani per il loro lavoro nel campo dell’informazione. La manifestazione rappresenta un riconoscimento importante per il giornalismo locale e il ruolo dell’Europa nell’attività giornalistica regionale.

Si è svolta a Palazzo d'Orléans la cerimonia di consegna del premio giornalistico "Fesr, l'Europa si racconta", promosso dal governo regionale e organizzato dal dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana con l'Ordine dei giornalisti di Sicilia. L'iniziativa, giunta alla terza edizione, punta a valorizzare il lavoro dei cronisti che hanno saputo raccontare con chiarezza e competenza la spesa dei fondi europei nell'Isola. "Credo molto nel ruolo dell'informazione – ha detto Schifani – e nell'importanza del lavoro dei giornalisti impegnati nel raccontare la verità e i fatti con obiettività, rigore e competenza.

