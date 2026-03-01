Provinciali Ciaburri | La vittoria di Stravino inorgoglisce la comunità che lo ha sostenuto

Gianmariamichele Ciaburri, responsabile di Fratelli d’Italia nell’area del Titerno, ha espresso soddisfazione per la vittoria in occasione delle elezioni provinciali di Stravino. La nota stampa, inviata ai mezzi di comunicazione, sottolinea come l’esito elettorale abbia rappresentato un momento importante per la comunità che ha sostenuto il candidato. La comunicazione si conclude con un ringraziamento ai sostenitori.

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Gianmariamichele Ciaburri, Responsabile Fratelli d'Italia Area del Titerno. L'elezione del dottor Giuseppe Stravino al Consiglio Provinciale di Benevento non rappresenta solo un traguardo personale, ma è motivo di profondo orgoglio per l'intera comunità politica che ha sostenuto il suo progetto.?I numeri parlano chiaro: con 7.781 voti, Stravino è risultato il candidato più #votato all'interno della coalizione composta da "Fratelli d'Italia e Forza Italia". Questo straordinario consenso non è frutto del caso, ma il coronamento di un meticoloso lavoro di radicamento territoriale portato avanti dal partito di Giorgia Meloni.