Prova ad allagare la casa dell' ex compleanno in carcere per un 70enne

A San Giorgio a Cremano, un uomo di 70 anni, che oggi compie gli anni, e la sua ex moglie di 69 anni continuano a vivere sotto lo stesso tetto nonostante la fine del matrimonio. Un episodio recente ha visto l’uomo tentare di allagare la casa dell’ex, mentre un procedimento legale ha portato un 70enne in carcere. La convivenza protratta si svolge senza interruzioni ufficiali.

Un matrimonio finito, ma una convivenza che continua nonostante tutto. Succede a San Giorgio a Cremano, dove un uomo di 70 anni – proprio oggi il suo compleanno – e la sua ex moglie di 69 anni vivono ancora sotto lo stesso tetto. Una storia intensa, che colpisce per la sua complessità.Dalla loro.