Napoli a 70 anni prova ad allagare la casa dell' ex | festeggia il compleanno in carcere

Un uomo di 70 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver tentato di allagare l’abitazione dell’ex partner. Nella notte, dopo aver perso il controllo, ha iniziato a colpire la porta con il casco della moto ed è stato fermato dalle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato durante i festeggiamenti per il suo compleanno, conclusisi con il suo arresto.

A settanta anni prova ad allagare casa della ex moglie ma finisce per festeggiare il suo compleanno in carcere. Accade a San Giorgio a Cremano. È la storia di un matrimonio fallito per una relazione extraconiugale e una convivenza che non s'interrompe nonostante un'altra donna, presunti episodi di violenze e presunto uso di stupefacenti., Lui ha 70 anni. Lei, ex moglie, ne ha 69. Cinque figli dalla loro relazione, due da quella che lui vive con un'altra donna. Nonostante la relazione extraconiugale, l'uomo continua a vivere nella stessa casa insieme alla donna che aveva sposato. Secondo quanto racconta Napoli Today durante la relazione con l'ex moglie ci sarebbero stati diversi episodi di violenza.