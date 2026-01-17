Carnevale 2026 a Torino e in Piemonte | il calendario degli eventi tra sfilate maschere e tradizione

Il Carnevale 2026 a Torino e nel Piemonte si avvicina, portando con sé una serie di eventi che celebrano tradizione, costume e cultura locale. Tra sfilate, maschere e rievocazioni storiche, la regione si prepara a vivere un periodo ricco di appuntamenti che coinvolgono tutta la comunità. Ecco il calendario degli eventi principali, per conoscere le occasioni di partecipare e scoprire le atmosfere caratteristiche di questa festa.

Torino e il Piemonte si preparano a indossare la maschera: con l'arrivo di metà gennaio, la regione si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dove storia, satira e folklore tornano a darsi la mano. Dalle maestose sfilate di carri allegorici che dominano il Torinese, come i debutti attesissimi di Vigone e Scalenghe (condizioni meteo permettendo), fino ai riti secolari che animano i borghi storici, il calendario del Carnevale 2026 promette settimane di pura energia. Che si tratti del fascino istituzionale dei "regnanti" di paese o del divertimento sfrenato dei gruppi mascherati, ecco la guida completa agli appuntamenti da non perdere sotto la Mole e in tutto il territorio regionale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

