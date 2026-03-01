Pronostico Valencia-Osasuna | la sorpresa della Liga nel fortino Mestalla

Domani alle 16:15 si disputa la partita tra Valencia e Osasuna, valida per la ventiseiesima giornata della Liga. La sfida si svolge nel fortino del Mestalla, con le due squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti. Sono attese le formazioni ufficiali e le eventuali variazioni prima del calcio d’inizio, con la partita trasmessa anche in diretta streaming.

Valencia-Osasuna è una partita della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il bottino del Valencia dopo 25 gare di Liga è di appena 26 punti. Nessuna sorpresa, dunque, nel vedere la posizione di classifica dei Pipistrelli, fuori dalla zona retrocessione ma con soli due punti in più rispetto alla terzultima. Il rischio di ritrovarsi in Liga 2, insomma, è tutt’altro che scongiurato. Domenica scorsa la squadra di Carlos Corberan è stata capace di tenere testa al più quotato Villarreal nel derby ma senza riuscire ad evitare la sconfitta, la seconda negli ultimi tre turni di campionato: in vantaggio con un rigore di Ramazani, il Valencia si è fatto riacciuffare quasi subito da Comesana e, a fine primo tempo, ribaltare da Gueye (2-1). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

