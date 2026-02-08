Questa sera il Mestalla si prepara ad accogliere una partita importante della Liga. Alle 21:00, Valencia e Real Madrid si affrontano in una gara che potrebbe riservare sorprese. I due squadre cercano punti fondamentali per la classifica, e i tifosi sono ansiosi di vedere come si comporteranno in campo. Le formazioni sono ancora da definire, ma l’attenzione è tutta rivolta a questa sfida che promette emozioni.

Valencia-Real Madrid è una partita valida per la ventitreesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Un rigore trasformato da Mbappé a tempo praticamente scaduto una settimana fa ha permesso al Real Madrid di avere la meglio su un coriaceo Rayo Vallecano nel derby madrileno (2-1) e di evitare un pareggio che avrebbe fatto discutere, oltre che allontanare i Blancos dal Barcellona capolista. I blaugrana, nel momento in cui scriviamo, hanno un solo punto di vantaggio sugli storici rivali ma quando la truppa di Alvaro Arbeloa scenderà in campo nel posticipo domenicale con il Valencia sarà già a conoscenza del risultato della sfida tra gli uomini di Hansi Flick e il Maiorca. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Valencia-Real Madrid: quanti rischi nella notte del Mestalla

Questa domenica il Mestalla si aspetta un assalto del Real Madrid.

