Valencia CF | programma dove guardare in TV e canale la partita della Liga EA Sports

Ecco le informazioni sulla partita tra Getafe e Valencia CF, valida per la Liga EA Sports 2026. La gara si svolgerà oggi, domenica 18 gennaio alle 14:00, presso lo stadio Colosseo. Di seguito, trovate il programma completo e le modalità per vedere la partita in TV e sui canali ufficiali.

2026-01-18 09:40:00 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito Marca: G etafe e Valencia CF Si affrontano oggi, domenica 18 gennaio alle 14:00 nello stadio Colosseo nella partita corrispondente al giorno 20 da LaLiga EA Sports. Il Getafe ospita il Valencia in un duello segnato da a storica doppia serie. Da un lato, la squadra azulón non ha vinto nessuna delle ultime quattro partite di campionato contro il squadra in bianco e nero (un pareggio e tre sconfitte) e si trova di fronte alla possibilità del concatenamento cinque partite consecutive senza battere il Valencia per la prima volta nella sua carriera nella Liga.

