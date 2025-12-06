Milan c’è il tabù Torino da sfatare | i precedenti in trasferta sono impietosi

Il Milan di Massimiliano Allegri sarà ospite del Torino di Marco Baroni nella prossima giornata di Serie A: tabù da sfatare per i rossoneri in trasferta. Ecco gli ultimi precedenti tra le due squadre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, c’è il tabù Torino da sfatare: i precedenti in trasferta sono impietosi

