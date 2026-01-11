Pronostico Siviglia-Celta Vigo | la certezza è che segnano entrambe

Il match tra Siviglia e Celta Vigo, valido per la diciannovesima giornata della Liga, si disputerà lunedì. Entrambe le squadre cercano risposte a periodi di risultati difficili, con il Siviglia reduce da tre sconfitte consecutive. Nel pronostico si evidenzia la possibilità che entrambe le squadre trovino la rete, considerando le caratteristiche offensive di entrambe le formazioni. La partita sarà visibile su canali dedicati e piattaforme digitali.

Siviglia-Celta Vigo è una gara della diciannovesima giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico Tre sconfitte di fila in tutte le manifestazioni – nel mezzo anche l’eliminazione in Coppa del Re – di certo non aiutano il Siviglia ad arrivare nel migliore dei modi a questo match. E la classifica, anche se non è del tutto preoccupante – ci sono diverse squadre che fanno da cuscinetto alla zona retrocessione anche se è distante solo tre punti – deve essere guardata. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sta bene invece il Celta: a soli tre punti dal Betis che occupa il sesto posto e quindi l’ultimo utile per la zona Europa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

