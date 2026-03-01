Progetto di rilancio in via Bonazzi La creatività di ’Perugia love design’

L’amministrazione comunale di Perugia ha approvato il progetto “Perugia Love Design” che mira a valorizzare via Bonazzi, una delle strade storiche della città. L’obiettivo è riqualificare l’area attraverso interventi legati alla creatività, in risposta alla presenza di negozi vuoti e alla diminuzione del flusso di passanti negli ultimi anni. La proposta coinvolge iniziative di promozione e riattivazione commerciale.

L’amministrazione comunale perugina dice sì a “Perugia Love Design” e punta sulla creatività per ridare slancio a via Bonazzi, uno dei cuori storici della città che negli ultimi anni ha sofferto la presenza di tanti fondi sfitti e un calo del passaggio pedonale. Nell’ultima seduta di Giunta, infatti, è stata approvata l’adesione al progetto promosso dall’associazione FareFacendo, realtà che riunisce artigiani e creativi del territorio. L’idea è semplice ma ambiziosa: trasformare per alcuni mesi – da aprile a ottobre – i locali oggi vuoti in spazi espositivi, laboratori, luoghi di incontro e confronto. Un modo concreto per riportare vita, luci e persone lungo la via. 🔗 Leggi su Lanazione.it

