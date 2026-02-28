Venerdì 13 marzo 2026 si svolge l’Open Day “Creatività e design per la manifattura artistica” a Este, presso il Chiostro delle Consolazioni in via Francesconi 2. L’evento mira a mettere in contatto diretto le aziende locali con giovani professionisti formati nel settore. L’iniziativa offre l’opportunità di conoscere le competenze di chi si sta preparando nel campo della manifattura artistica e del design.

Venerdì 13 marzo 2026, a Este (PD), presso il Chiostro delle Consolazioni in via Francesconi 2, si terrà l'Open Day "Creatività e Design per la manifattura artistica", un'iniziativa pensata per favorire l'incontro diretto tra le aziende del territorio e nuovi professionisti già formati, pronti ad avviare tirocini finanziati dalla Regione Veneto.L'evento nasce con un obiettivo chiaro: creare un ponte concreto tra il mondo della formazione e quello dell'impresa, offrendo alle aziende l'opportunità di conoscere, valutare e inserire in organico nuove risorse senza alcun costo.

