Pericoli invernali per gli animali attenzione agli aghi di pino

Con l’arrivo dell’inverno, attenzione ai pericoli nascosti nelle aree verdi. Gli aghi di pino, spesso presenti sotto gli alberi, rappresentano un rischio concreto per cani, gatti e altri animali domestici. È importante essere vigili e adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggere i nostri amici a quattro zampe da potenziali incidenti o intossicazioni.

Gli aghi di pino che si trovano così spesso nelle aree verdi, soprattutto in inverno, possono nascondere molti rischi per cani e gatti e altri animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

