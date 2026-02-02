Processionaria del pino a Senigallia in corso le verifiche da parte del Comune su tutte le aree pubbliche

Il Comune di Senigallia ha iniziato da gennaio un controllo dettagliato su tutte le aree pubbliche con pini e conifere. Le verifiche sono ancora in corso, perché si cerca di individuare eventuali zone a rischio per la presenza della processionaria, un insetto che può provocare problemi sia agli alberi che alle persone. Le autorità locali stanno lavorando per capire meglio l’estensione dell’infestazione e prendere le misure necessarie per proteggere cittadini e ambiente.

La processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) rappresenta un serio rischio per la salute di persone e animali, a causa dei peli urticanti delle larve, oltre a compromettere la vitalità degli alberi Il Comune di Senigallia ha avviato, dai primi giorni di gennaio 2026, un’attività capillare di verifica sul patrimonio arboreo comunale costituito da conifere. A seguito dei controlli effettuati dai tecnici comunali, l’azienda incaricata sta eseguendo interventi mirati di disinfestazione, con rimozione e distruzione dei nidi visibili e applicazione di collari ai tronchi per la cattura dei bruchi.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Processionaria Del Pino Punteruolo rosso e processionaria del pino: al via gli interventi di tutela del verde pubblico Brindisi del 24 e del 31 dicembre, scattano i divieti del Comune di Napoli: ecco le aree coinvolte Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Processionaria Del Pino Argomenti discussi: Informativa Ordinanza Sindacale: Disposizioni relative alla lotta contro la processionaria del pino; Uccelli predatori della processionaria del pino: alleati naturali delle foreste; Chiavari: processionaria, al via le azioni di prevenzione; La processionaria del pino fa paura. Chiavari: intervento contro la processionaria del pino su 130 alberiChiavari avvia intervento su 130 alberi per contrastare la processionaria del pino con tecniche ecologiche, proteggendo il verde urbano e la salute dei cittadini. ligurianotizie.it Processionaria: al via le azioni di prevenzione a ChiavariIl Comune di Chiavari avvia unì iniziativa per la tutela di 130 alberi dalla processionaria del pino, parassita altamente dannoso ... liguria.bizjournal.it ORDINANZA N. 2 DEL 29 GENNAIO 2026 LOTTA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO ANNO 2026 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.