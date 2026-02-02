Processionaria del pino a Senigallia in corso le verifiche da parte del Comune su tutte le aree pubbliche

Il Comune di Senigallia ha iniziato da gennaio un controllo dettagliato su tutte le aree pubbliche con pini e conifere. Le verifiche sono ancora in corso, perché si cerca di individuare eventuali zone a rischio per la presenza della processionaria, un insetto che può provocare problemi sia agli alberi che alle persone. Le autorità locali stanno lavorando per capire meglio l’estensione dell’infestazione e prendere le misure necessarie per proteggere cittadini e ambiente.

La processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) rappresenta un serio rischio per la salute di persone e animali, a causa dei peli urticanti delle larve, oltre a compromettere la vitalità degli alberi Il Comune di Senigallia ha avviato, dai primi giorni di gennaio 2026, un'attività capillare di verifica sul patrimonio arboreo comunale costituito da conifere. A seguito dei controlli effettuati dai tecnici comunali, l'azienda incaricata sta eseguendo interventi mirati di disinfestazione, con rimozione e distruzione dei nidi visibili e applicazione di collari ai tronchi per la cattura dei bruchi.

