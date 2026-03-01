Primo attacco all’Iran alle 9.27 poi parte il fuoco incrociato

Alle 9.27 del 28 febbraio, Teheran è stata colpita dalle prime esplosioni, segnando l'inizio di un’operazione congiunta tra Israele e Stati Uniti contro l’Iran. Dopo il primo attacco, si sono susseguite intensificazioni di fuoco incrociato, con altri esplosivi che hanno coinvolto diverse zone della capitale iraniana. L’evento ha avuto un impatto immediato sulla città, con testimonianze di suoni di detonazioni e fumo visibile in vari punti.

Sono le 9.27 ora locale iraniana del 28 febbraio quando Teheran è scossa dalle prime esplosioni: è l’inizio dell’operazione congiunta di Israele e Stati uniti contro l’Iran. L’ATTACCO. L’annuncio dei primi missili lo dà Israele seguito dal presidente statunitense Donald Trump in un video su Truth Social: l’operazione «Furia epica» è volta a provocare il crollo del regime iraniano. Poco dopo a parlare è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che rivendica l’avvio dell’operazione «Leone ruggente» e invita gli iraniani a sollevarsi. Intanto gli ordigni dei due paesi piovono su decine di target in almeno 24 delle 32 province iraniane: in serata Israele descrive l’aggressione come «la più vasta operazione aerea della storia» della propria aviazione con 200 caccia coinvolti e centinaia di ordigni sganciati su 500 obiettivi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

