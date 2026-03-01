Alle 9.27 del 28 febbraio, Teheran è stata colpita dalle prime esplosioni, segnando l'inizio di un’operazione congiunta tra Israele e Stati Uniti contro l’Iran. Dopo il primo attacco, si sono susseguite intensificazioni di fuoco incrociato, con altri esplosivi che hanno coinvolto diverse zone della capitale iraniana. L’evento ha avuto un impatto immediato sulla città, con testimonianze di suoni di detonazioni e fumo visibile in vari punti.

Sono le 9.27 ora locale iraniana del 28 febbraio quando Teheran è scossa dalle prime esplosioni: è l’inizio dell’operazione congiunta di Israele e Stati uniti contro l’Iran. L’ATTACCO. L’annuncio dei primi missili lo dà Israele seguito dal presidente statunitense Donald Trump in un video su Truth Social: l’operazione «Furia epica» è volta a provocare il crollo del regime iraniano. Poco dopo a parlare è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che rivendica l’avvio dell’operazione «Leone ruggente» e invita gli iraniani a sollevarsi. Intanto gli ordigni dei due paesi piovono su decine di target in almeno 24 delle 32 province iraniane: in serata Israele descrive l’aggressione come «la più vasta operazione aerea della storia» della propria aviazione con 200 caccia coinvolti e centinaia di ordigni sganciati su 500 obiettivi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Primo attacco all’Iran alle 9.27, poi parte il fuoco incrociato

Ucraina, fuoco incrociato. Nuovo scambio di prigionieriDopo due giorni di negoziati ad Abu Dhabi, Mosca e Kiev hanno deciso un nuovo scambio di prigionieri, il primo da quattro mesi.

Indipendenza dei giudici a rischio. Fuoco incrociato delle toghe rosseIl termine toghe rosse, fino a questo momento, doveva essere solo un’espressione giornalistica per indicare magistrati politicamente orientati.

Approfondimenti e contenuti su Primo.

Temi più discussi: Attacco di Usa e Israele all’Iran: 7 grafici per capire come siamo arrivati fin qui - ISPI; Almeno 200 morti nell'attacco all'Iran. Convocato il Consiglio di sicurezza; Attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, da Macron a Meloni: tutte le reazioni; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, i media: 'Khamenei è morto'.

Usa-Israele, attacco all'Iran. Israele: «Morto Khamenei, le foto mostrate a Netanyahu». Missile di Teheran sul tetto di un palazzo a Tel Aviv, un morto e venti feritiLa donna di circa 40 anni che era stata gravemente ferita dall'impatto di un missile balistico iraniano a Tel Aviv è deceduta. Lo riferisce 'The Times of Israel' che cita i socco ... ilmattino.it

Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Escalation in Medioriente. Ecco cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Escalation in Medioriente. Ecco cosa sappiamo ... tg24.sky.it

Primo tempo tra Inter e Genoa che si conclude sul risultato di 1-0 per i nerazzurri. La squadra di De Rossi sta patendo le più forti individualità interiste: su tutte quella di Federico Dimarco, autore del gol del vantaggio e giocatore totale per la squadra di Chivu. L - facebook.com facebook

Il mio podio social: Dal primo a secondo ci sono: Sayf, Samurai Jay e Nayt, Dal terzo al quarto Luchè, ditonellapiaga e Arisa x.com