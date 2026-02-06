Ucraina fuoco incrociato Nuovo scambio di prigionieri

Dopo due mesi di tensioni e negoziati intermittenti, Mosca e Kiev hanno annunciato un nuovo scambio di prigionieri. È il primo da quattro mesi e arriva dopo due giorni di colloqui ad Abu Dhabi. Le due parti hanno raggiunto un accordo e stanno già organizzando lo scambio, che si svolgerà nelle prossime ore. La notizia arriva in un momento di calma relativa, ma la situazione nel conflitto rimane tesa.

Dopo due giorni di negoziati ad Abu Dhabi, Mosca e Kiev hanno deciso un nuovo scambio di prigionieri, il primo da quattro mesi. Ma in Ucraina continuano gli attacchi. Servizio di Antonio Soviero TG2000.

