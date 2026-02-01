indipendenza dei giudici a rischio fuoco incrociato delle toghe rosse

La tensione tra i magistrati e le istituzioni si fa sempre più palpabile. Le toghe rosse, storicamente associate a un orientamento politico, ora vengono accusate di mettere in discussione l’indipendenza della magistratura. La polemica si accende, con accuse e difese che si rincorrono, mentre il rischio di interferenze esterni cresce. La politica chiede chiarezza, i giudici rispondono con fermezza. La partita si gioca sul futuro della giustizia italiana.

Il termine toghe rosse, fino a questo momento, doveva essere solo un'espressione giornalistica per indicare magistrati politicamente orientati. Ma nel momento più sacro per chi si occupa di giustizia, ovvero l'inaugurazione dell'anno giudiziario, siamo andati oltre. Nel 2026, infatti, non è bastato sventolare la Costituzione. La corrente si trasforma in partito e attacca apertamente il governo. Da Napoli a Milano, assistiamo a un vero e proprio fuoco incrociato da parte delle procure nei confronti dell'esecutivo. L'obiettivo è comune: svilire le ragioni del "Si", facendole passare come attacco al terzo potere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Sara Kelany di Fratelli d’Italia denuncia che alcune toghe rosse compromettono la sicurezza dei cittadini, sottolineando come una parte della magistratura non sia pienamente libera e indipendente, come previsto dalla Costituzione italiana.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha difeso la sua riforma davanti alla Corte di Cassazione.

