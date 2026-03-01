Primavera Renna | Portiamo a casa una grande prestazione Rimpianto? Il risultato

L'allenatore del Milan Primavera ha commentato la partita contro la Roma, terminata con una sconfitta per 1-0. Ha detto che la squadra ha offerto una grande prestazione e ha espresso un rimpianto per il risultato finale. Le sue parole sono state riportate dopo la partita, senza ulteriori dettagli sui motivi della sconfitta o sui prossimi impegni.

L'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha rilasciato alcune parole dopo la sconfitta contro la Roma per 1-0. Il Milan Primavera esce sconfitto dal match contro la Roma: decisivo il gol di Morucci. Al termine del match, l'allenatore rossonero ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla prestazione dei suoi ragazzi.