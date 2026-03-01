Primavera 1 Roma-Milan in diretta | ecco le formazioni ufficiali | LIVE NEWS

Oggi allo 'Stadio Tre Fontane' di Roma si gioca la partita tra Roma e Milan, valida per la 27ª giornata del campionato Primavera 1. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e la sfida viene trasmessa in diretta. La partita coinvolge le squadre di calcio giovanile che si affrontano nel torneo di categoria. La gara rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni in questa fase della stagione.

Tra pochi minuti comincia la gara del campionato Primavera 1 tra Roma e Milan. Il match valido per la 27^ giornata si disputerà allo 'Stadio Tre Fontane' di Roma alle ore 11:00. I rossoneri affidati alla guida tecnica di Giovanni Renna incontrano sulla propria strada una delle migliori squadre del campionato giovanile italiano. Sarà uno scontro che riporta alla memoria vecchi ricordi perché sulla panchina giallorossa siede Federico Guidi, allenatore della Primavera del Milan nella stagione 202425. I rossoneri arrivano al match di oggi da due vittorie consecutive che hanno riportato il sereno in casa Milan dopo un periodo complicato.