Bologna-Milan di Serie A in diretta | le formazioni ufficiali | LIVE NEWS

Alle 20:45 si gioca allo stadio Dall'Ara. La partita tra Bologna e Milan apre la 23^ giornata della Serie A 2025-2026. I rossoneri di Allegri cercano punti importanti in trasferta. La partita si accende subito, con i tifosi pronti a sostenere le loro squadre. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le due squadre sono pronte a scendere in campo. Seguiremo in diretta tutte le azioni e gli aggiornamenti.

Alle ore 20:45, allo stadio 'Dall'Ara', si disputerà Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco il LIVE testuale con tutte le news di avvicinamento al match dei rossoneri di Massimiliano Allegri in tempo reale.

