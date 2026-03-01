Prima edizione della Boar to Run foto e classifica

A Greve in Chianti si è svolta la prima edizione della Boar to Run, la corsa del cinghiale organizzata dalla Nuova Polisportiva Chianti. Oltre 250 persone hanno partecipato alla competizione, che si è tenuta il 1 marzo 2026. La manifestazione ha visto la presenza di concorrenti di diverse provenienze e ha prodotto una classifica ufficiale, accompagnata da fotografie dell’evento.

Greve in Chianti (Firenze), 1 marzo 2026 – Esordio convincente per la prima edizione della Boar to Run – La corsa del cinghiale, organizzata dalla Nuova Polisportiva Chianti, che ha portato a Greve in Chianti oltre 250 partecipanti. La gara competitiva, 10,9 chilometri di sentieri con 330 metri di dislivello, ha proposto un tracciato nervoso ma corribile, disegnato nel cuore di un territorio che non è semplice cornice, ma parte integrante dell'esperienza. Le colline del Chianti hanno accompagnato ogni passo: strade bianche, saliscendi tra vigneti ordinati, poderi e filari che modellano il paesaggio con geometrie antiche, segno concreto del lavoro e della competenza dei viticoltori.