Lido Run la corsa vista mare Foto e classifica della decima edizione

Questa mattina a Lido di Camaiore si è corsa la decima edizione della Lido Run, una gara che attira ogni anno quasi 500 podisti. Il cielo sereno, il suono delle onde e il profumo del mare hanno accompagnato i partecipanti lungo il percorso di 10 chilometri, tutto pianeggiante e ripetuto due volte. La gara, valida come appuntamento nazionale Fidal, si è conclusa con una classifica finale che ha visto primeggiare alcuni dei migliori atleti della regione.

Lido di Camaiore (Lucca), 8 febbraio 2026 – Il profumo del mare, il rumore delle onde in sottofondo e l'energia contagiosa di quasi cinquecento podisti hanno fatto da cornice alla 10ª edizione della Lido Run, gara nazionale Fidal sui 10 chilometri disputata su un circuito pianeggiante articolato su due giri. La partenza, fissata sulla passeggiata antistante il caratteristico pontile del lungomare di Lido di Camaiore, ha regalato fin dai primi metri uno scenario suggestivo, capace di fondere sport e paesaggio in un'unica, intensa esperienza. Lido Run, le foto della corsa Un tracciato veloce, ideale per cercare il personal best, ma anche profondamente evocativo, dove ogni passo si accompagna alla brezza marina e allo sguardo che corre verso l'orizzonte.

