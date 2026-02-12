Boar to Run la prima edizione della corsa in Chianti

Greve in Chianti si prepara alla prima edizione di “Boar to Run”, una corsa trail in programma domenica 1 marzo. La Nuova Polisportiva Chianti ha deciso di organizzare questa gara per la prima volta, attirando appassionati di corsa e natura. La manifestazione si svolgerà tra le colline e i boschi della zona, con percorsi pensati per sfidare i partecipanti e mettere alla prova le loro capacità. L’evento vuole promuovere il territorio e offrire un’esperienza diversa agli appassionati di sport outdoor.

Greve in Chianti (Firenze), 12 febbraio 2026 – Greve in Chianti si prepara ad accogliere la prima edizione della " Boar to Run ", l'inedita gara trail proposta dalla Nuova Polisportiva Chianti, in programma domenica 1 marzo 2026 con un gioco di parole sul significato boar (cinghiale). Una competizione impegnativa e spettacolare, sviluppata su 10,9 chilometri di percorso sterrato con 990 metri di dislivello positivo, pensata per gli amanti della corsa in natura e dei tracciati tecnici. Accanto alla prova competitiva è prevista anche una camminata ludico-motoria di 6 chilometri, immersa nelle colline del Chianti, aperta a tutti.

