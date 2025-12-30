Erica Fox | la triatleta divorata da uno squalo mentre si allenava con il suo club di nuoto

Durante un allenamento nell’oceano al largo della California, Erica Fox, triatleta statunitense, è stata attaccata da uno squalo. Mentre nuotava a pochi metri dalla costa, era accompagnata dal marito e da altri membri del suo club di nuoto. L’incidente ha suscitato attenzione sulla sicurezza nelle attività acquatiche in mare aperto e sulla presenza di predatori marini nelle zone frequentate dai nuotatori.

Stava nuotando nell'oceano a poche decine di metri dalla costa della California. Poco dietro Erica Fox, triatleta americana, c'era il marito e altre 13 persone di un club di foto. Improvvisamente la donna è scomparsa, sprofondata nel nulla. A raccontare cosa era accaduto è stato uno dei compagni di nuoto: «Abbiamo visto il suo corpo tra le fauci di uno squalo enorme, poi è sparita sottacqua». La dinamica dell'incidente e la «fascia anti-squalo». A una settimana dal tragico incidente, avvenuto il 21 dicembre, il corpo dell'atleta 55enne è riemerso sulla Davenport Beach di Santa Cruz, circa 40 chilometri più a nord di dove era stata divorata dal predatore.

