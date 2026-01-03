Previsioni meteo per Avellino – 3 gennaio 2026
Previsioni meteo per Avellino il 3 gennaio 2026 indicano una giornata caratterizzata da cielo molto nuvoloso o coperto, con deboli piogge che dovrebbero diminuire nel corso della sera, portando a schiarite. È consigliabile pianificare le attività in base alle condizioni meteorologiche e consultare aggiornamenti in caso di variazioni.
Ad Avellino, il 3 gennaio 2026, si prevedono cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da deboli piogge che tenderanno ad attenuarsi nel corso della serata con progressive schiarite. Le precipitazioni attese ammontano a 8 mm.Nel corso della giornata, la temperatura massima raggiungerà i 13°C. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
