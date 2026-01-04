Previsioni meteo per Avellino – 4 gennaio 2026

Il 4 gennaio 2026, ad Avellino, il cielo sarà prevalentemente coperto, con condizioni di nuvolosità intensa durante tutta la giornata. Sono previste deboli piogge a partire dal pomeriggio, che potrebbero influire sulle attività quotidiane. Consultare le previsioni aggiornate è consigliabile per pianificare eventuali spostamenti o impegni.

Ad Avellino, il 4 gennaio 2026, i cieli si presenteranno molto nuvolosi o completamente coperti per l'intera giornata, con deboli piogge attese a partire dal pomeriggio. Le precipitazioni totali stimate sono pari a 3 mm.Nel corso della giornata, la temperatura massima raggiungerà i 14°C, mentre.

