Oggi in piazza Matteotti si svolge un evento dedicato alla prevenzione di tumori e diabete con stand gratuiti. L’iniziativa è organizzata dal Lions Club Fuorcivitas in collaborazione con Ispro, l’associazione diabetici pistoiesi e la Misericordia di Montale. Durante la giornata, i partecipanti possono ricevere consulenze e informazioni sulla salute, in un momento dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione di queste patologie.

Oggi in piazza Matteotti, giornata di prevenzione oncologica e del diabete gratuita grazie a un’iniziativa del Lions Club Fuorcivitas con Ispro (l’istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica), l’associazione diabetici pistoiesi e con la Misericordia di Montale. Dalle 10 alle 17 saranno presenti nella piazza davanti alla chiesa lo speciale furgone di Ispro con le attrezzature per i test e gli operatori specializzati, accanto al furgone saranno disposti gli stand dell’associazione diabetici pistoiesi, una postazione della Misericordia di Montale e un gazebo del Lions Club Pistoia Fuorcivitas. Le prestazioni sono gratuite e aperte a tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prevenire i tumori e il diabete. Oggi stand in piazza con i Lions

Leggi anche: Salute 4.0, una piattaforma innovativa per prevenire il diabete con l’IA

Conservanti alimentari sotto osservazione: emergono nuovi legami con tumori e diabete di tipo 2Inizia a delinearsi con maggiore chiarezza l’impatto che alcune categorie di additivi alimentari possono avere sulla salute umana.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Prevenire.

Temi più discussi: 14 regole per prevenire i tumori; Per la tua Salute | Screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del colon-retto; Prevenire i tumori e il diabete. Oggi stand in piazza con i Lions; Medicina in Comune a Baronissi: giornata di prevenzione dei tumori e screening gratuito per i cittadini.

Tumori, 4 casi su 10 si possono prevenire: fumo, infezioni e alcol i primi fattori da evitarePolmone, stomaco e cervice uterina rappresentano quasi la metà di tutti i casi di cancro che sarebbe possibile scongiurare agendo su 30 fattori di rischio inclusi sovrappeso, papillomavirus, sedentari ... ilsole24ore.com

La prevenzione delle malattie (dai tumori al diabete) sotto i riflettori a Sanremo: la campagna del ministeroStili di vita salutari, quali alimentazione equilibrata, più movimento, non fumare, consumo moderato di bevande alcoliche, possono ridurre fino al 40% l'insorgenza di tumori. Se ne è discusso nel talk ... corriere.it

Al via le iscrizioni agli ambulatori antifumo per prevenire il tumore al polmone: ecco il progetto della Asl Gallura e del Mater Olbia Hospital facebook

Emergenza in #Mozambico: dopo le alluvioni, @MalteserInt interviene per prevenire il colera. Oltre 700.000 persone colpite. Focus su acqua pulita e igiene nell'ospedale di Chókwè per garantire cure sicure e protezione al personale sanitario. orderofmalta.int/ x.com