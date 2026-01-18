Derubato mentre lo multano Preso il ladro

Durante un controllo in via Pertini a Fano, il 28 dicembre, è stato segnalato un furto di portafoglio. La Polizia locale, intervenuta, ha individuato un sospettato, che rimane comunque presunto fino a sentenza definitiva. L’episodio ha attirato l’attenzione, evidenziando l’efficacia delle operazioni di sicurezza e il contrasto ai reati in zona.

Ride bene chi ride ultimo. La Polizia locale di Fano ha individuato l'autore (che fino a sentenza definitiva resta "presunto") del furto di un portafoglio avvenuto durante un controllo in via Pertini, il 28 dicembre scorso. La vittima, l'avvocato Carmine Maione, era stato derubato proprio mentre la Polizia locale, che poi l'avrebbe pure multato, gli stava controllando la patente. Un ladro spregiudicato, che non si era intimorito nemmeno di fronte alle divise, tanto da fermarsi a un soffio da loro. I fatti erano avvenuti in via Pertini, proprio di fronte al distributore Q8. Saranno state le 11.45.

