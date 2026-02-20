openclaw spaventa meta e non solo a rischio informazioni dei clienti compresi i dati delle carte di credito

OpenClaw sta terrorizzando le aziende, o meglio, le grandi aziende. Meta non è esclusa. Secondo portavoce e amministratori delegati vari, questo nuovo sistema di intelligenza artificiale rappresenterebbe un pericolo concreto, soprattutto in termini di violazione della privacy. Sarebbe a rischio, inoltre, anche la sicurezza dei conti bancari dei clienti. Per questo motivo vige il divieto assoluto di utilizzo da parte dei dipendenti, che potrebbero veder saltare il loro posto di lavoro. OpenClaw, infatti, è un assistente in grado di prendere il controllo del sistema operativo per organizzare documenti e file sull’hard disk, un impiego che scaricherebbe l’utente dallo stress della gestione del proprio dispositivo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

