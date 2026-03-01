Presentazione del libro Emma Nobile - storia di una rivolta di Pamela Giannone

Giovedì 5 marzo alle ore 19.00Frantoio semipogeo De Pascalis, Via Antonio Gramsci 29, Lizzanello.L’evento, inserito nella rassegna ‘I Venerdì Letterari del frantoio’ è promosso da Il Frantoio BIO SOCIAL FOOD in collaborazione con l’associazione Salento Vivo APS e il Gruppo di Lettura Libri al Frantoio con il Patrocinio del Comune di Lizzanello.Saluti istituzionali del Sindaco Costantino Giovannico e dell’Assessore alla Cultura Marta Calogiuri.Dialogano con l’autrice Caterina Gerardi regista e fotografa, Corrado Punzi regista e Prof. associato di Sociologia Unisalento e Donato Pasculli direttore dell’Archivio di Stato di Lecce.L’INGRESSO E’ LIBERO L'Europa dei territori e del riscatto ambientale per un pianeta pulito con Angelo Sirsi, Egidio Zacheo e Tiziano Pagliara 🔗 Leggi su Lecceprima.it

