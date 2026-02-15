Emma Nobile il lavoro e le lotte delle tabacchine nel libro di Pamela Giannone

Emma Nobile, una donna salentina che ha affrontato dure battaglie sul lavoro, diventa protagonista di un libro di Pamela Giannone pubblicato da Besa. La narrazione si concentra sulla sua esperienza come tabaccaia e sulle difficoltà che ha incontrato nel mondo del lavoro, spesso dominato dagli uomini. Tra le pagine si racconta anche di come Emma abbia partecipato attivamente alle proteste per i diritti delle lavoratrici, diventando simbolo di resistenza nel suo territorio.

Nel libro edito da Besa la storia attraverso le testimonianze di una figura protagonista della lotta per i diritti delle donne e per il miglioramento delle loro condizioni nei contesti lavorativi Una storia "salentina" e "universale" allo stesso tempo, contenuta in "Emma Nobile. Storia di una rivolta". Attraverso ricordi e testimonianze, viene ricostruita la storia di Emma Margherita Nobile (1915-1995) e raccontate le lotte delle tabacchine, guidate dalla stessa protagonista, per il riconoscimento dei loro diritti e per ottenere condizioni di lavoro più umane.