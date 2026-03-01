Premi César 2026 | trionfa L’attachement – La tenerezza di Carine Tardieu

A Parigi si è svolta la 51ª cerimonia dei Premi César, considerati i principali riconoscimenti del cinema francese. Durante l’evento, il film “L’attachement – La tenerezza”, diretto da Carine Tardieu, ha ricevuto il premio come Miglior Film. La serata ha visto la consegna di premi e riconoscimenti a vari professionisti del settore cinematografico francese.

Si è tenuta a Parigi la 51ª cerimonia dei Premi César, i più prestigiosi riconoscimenti del cinema francese, che quest’anno hanno incoronato “L’attachement – La tenerezza” di Carine Tardieu come Miglior Film. Il film ha conquistato anche il premio per Miglior adattamento e quello per Miglior attrice non protagonista assegnato a Vimala Pons, confermandosi tra i titoli europei più rilevanti della stagione cinematografica. Un risultato che consolida il percorso già brillante dell’opera, accolta con grande attenzione dalla critica per la sensibilità dello sguardo e per la profondità emotiva delle interpretazioni. “L’attachement” si distingue infatti per la capacità di raccontare i legami umani con misura, evitando ogni forma di retorica, e restituendo al pubblico una riflessione autentica sul valore della cura e della comprensione reciproca. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

