L’Attachement – La tenerezza di Carine Tardieu al Cinema Multiplex con Zia Lidia Social Club

Il film “L’Attachement – La tenerezza” di Carine Tardieu sarà proiettato lunedì 26 gennaio al Cinema Multiplex, con due appuntamenti alle ore 18. Una pellicola che esplora con delicatezza i temi delle relazioni e delle emozioni, offrendo uno sguardo autentico sulla tenerezza umana. L’evento è organizzato in collaborazione con Zia Lidia Social Club, per un’occasione di approfondimento e condivisione.

"L'Attachement – La tenerezza", il nuovo film di Carine Tardieu, in programmazione lunedì 26 gennaio presso il Cinema Multiplex, con doppio appuntamento alle ore 18.00 e alle 21.00. L'evento è promosso dall'Associazione Zia Lidia Social Club, impegnata nella valorizzazione del cinema d'autore

