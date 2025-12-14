Vandalismi a Villa Dante dopo l’accensione Basile | Un’offesa alla città

14 dic 2025

A pochi giorni dall’attivazione degli allestimenti natalizi a Villa Dante, si sono verificati atti di vandalismo che hanno suscitato forte indignazione. L’episodio rappresenta un’offesa alla città e al suo patrimonio, suscitando preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali, che condannano fermamente questo gesto.

A pochi giorni dall’accensione degli allestimenti natalizi di Villa Dante, Messina deve fare i conti con un episodio che ha suscitato indignazione e amarezza. Alcune installazioni sono state infatti vandalizzate, colpite da atti che il sindaco Federico Basile ha definito senza mezzi termini. Messinatoday.it

Messinatoday.it - Vandalismi a Villa Dante dopo l'accensione, Basile: "Un'offesa alla città"

