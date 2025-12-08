Preghiera della sera 8 Dicembre 2025 | Stringimi a Te Signore
La preghiera della sera del 8 dicembre 2025 ci invita a rivolgerci a Dio con fiducia, chiedendo la presenza del Suo Santo Spirito nelle nostre vite. In questo momento di riflessione, eleviamo il nostro cuore e le nostre suppliche, affidandoci alla misericordia divina e cercando conforto nella Sua infinita bontà.
“Stringimi a te Signore”. Eleviamo la nostra preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
