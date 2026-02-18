Il 18 febbraio 2026, durante il Mercoledì delle Ceneri, si è tenuta una preghiera mattutina intitolata “Proteggimi Signore”. La cerimonia ha coinvolto molti fedeli che hanno cercato conforto e forza nel ricordo di San Giuseppe, il custode di Gesù, per affrontare con determinazione la Quaresima. Un dettaglio significativo è stato il momento in cui i partecipanti hanno acceso candele, simbolo di speranza e fede, mentre recitavano le preghiere.

Inizia il Mercoledì delle Ceneri con San Giuseppe, affidati al custode del Redentore per vivere la Quaresima con costanza e imparare dal più umile dei santi come restare fedeli a Dio in ogni prova. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano amica che trasmetta il calore di Dio (card. Angelo Comastri). Chiediamo l’intercessione di San Giuseppe per iniziare e trascorrere una giornata serena e tranquilla. Signore Dio nostro, che ci hai dato la grazia di giungere a questo giorno, accompagnaci con la Tua protezione, perché non deviamo mai verso il peccato e in pensieri, parole e opere aderiamo sempre alla tua volontà. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 18 Febbraio 2026: “Proteggimi Signore”

