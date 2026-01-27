La preghiera della sera del 27 gennaio 2025 invita a riflettere sulla gratitudine e sulla serenità. Un momento di calma per affidare a Dio le esperienze della giornata e riscoprire la bellezza di ogni istante vissuto. Un'occasione per chiudere la giornata con consapevolezza e pace interiore, rafforzando il senso di gratitudine e speranza.

Chiudiamo la giornata con la preghiera della sera “Ti rendo grazie Signore”. Un momento di pace per sciogliere le tensioni, affidare tutto quello che abbiamo vissuto a Dio e riscoprire la bellezza di ogni istante trascorso. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazie per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 27 Gennaio 2025: “Ti rendo grazie, Signore”

