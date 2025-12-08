Escursionista precipita sul sentiero e si rompe un braccio | complesso intervento sul Monte Cuar

Stava scendendo dal Monte Cuar quando, all’improvviso, ha perso l’equilibrio ed è precipitato per alcuni metri, procurandosi un’importante lesione a un arto superiore. L’incidente, avvenuto a circa 1.400 metri di altitudine, ha richiesto un intervento articolato del Soccorso alpino. L’incidente è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

