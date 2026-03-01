Prato Gioé e Rossetti stendono 2-0 il Cannara a domicilio

Il Prato ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Cannara in trasferta, segnando il secondo risultato positivo di fila. La partita si è svolta a Cannara, in provincia di Perugia, e ha visto i giocatori Gioé e Rossetti contribuire ai gol della squadra ospite. La squadra toscana ha così consolidato la sua posizione in campionato con questa affermazione.

Cannara (Perugia), 1 marzo 2026 - Seconda affermazione consecutiva per il Prato, che torna alla vittoria in trasferta. Allo stadio comunale "Spoletini" di Cannara, i biancazzurri hanno ragione dei padroni di casa per 2-0. Entrambe le reti arrivano nella ripresa: Gioè sblocca il risultato, mentre è Rossetti a mettere in cassaforte il successo dei lanieri, che salgono così a quota 41 punti, a -1 dalla zona playoff. Adesso il campionato di Serie D si fermerà fino al 15 marzo, quando Risaliti e compagni ospiteranno al Lungobisenzio il Siena. Il tabellino Cannara-Prato 0-2 Cannara (5-3-2): Vassallo; Vergara (dal 79' Coviello), Gueye (dal 90' Fisichella), G.