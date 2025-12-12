Dobbiamo migliorare nell’ultimo passaggio Prato Gioè indica la via per crescere ancora

Dopo la sconfitta con il Grosseto, Prato si concentra sulla crescita e sul miglioramento. Il tecnico Gioè sottolinea l'importanza di affinare gli ultimi dettagli per raggiungere obiettivi più ambiziosi. Nonostante l’amarezza, c’è fiducia nelle potenzialità della squadra, che vuole affrontare le sfide future con rinnovato entusiasmo e determinazione.

"La sconfitta con il Grosseto ci ha lasciato tanta amarezza, ma al contempo ci ha dato ancora più consapevolezza di essere una squadra forte". Sono passati ormai dei giorni, ma il ko rimediato allo stadio Zecchini brucia ancora in casa Prato. Lo testimoniano le parole di Bryan Gioè, tornato domenica scorsa nell’undici titolare. "Non ero al 100%. La schiena non è più un problema, ma dopo essere stato fermo tre settimane – aggiunge l’ attaccante – devo ancora ritrovare la forma migliore. Ho giocato uno scampolo di partita contro Seravezza Pozzi e Foligno, mentre domenica sono rientrato dal primo minuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it