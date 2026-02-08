Il Prato ribalta dal dischetto il Poggibonsi | la decidono Gioè e Rossetti

Il Prato vince in casa contro il Poggibonsi grazie a due rigori segnati da Gioè e Rossetti. La partita si conclude 2-1, con i padroni di casa che trovano il successo nel finale, dopo aver subito il pareggio. È il primo risultato positivo dell’era Dal Canto sulla panchina del Prato, che ora guarda avanti con più fiducia.

Prato, 8 febbraio 2026 - Primo successo dell’era Dal Canto per il Prato, che riprende a correre grazie al 2-1 rifilato al Poggibonsi. In occasione della 23° giornata del girone E di Serie D, sono i rigori di Gioè e Rossetti a regalare la vittoria ai biancazzurri, andati sotto dopo appena un minuto a causa del gol di Boriosi. La cronaca. Si rivede Furghieri fra i pali al posto di Stomeo. Occasione dal primo minuto per Andreoli, mentre in attacco comincia la coppia formata da Rossetti e Gioè. Dopo appena un minuto, Poggibonsi in vantaggio: è Boriosi a sbloccare il punteggio con una deviazione di testa su un cross dalla sinistra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Domani il Prato affronta un match decisivo in trasferta contro il Gavorrano.

