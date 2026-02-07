Benevento-Picerno Floro Flores | Una delle gare più belle ma bisogna concretizzare di più

Il Benevento ha vinto di misura contro il Picerno, ma ha sofferto fino all’ultimo secondo. La partita si è decisa solo nel recupero, quando Floro Flores ha trovato il gol che ha regalato i tre punti alla squadra di casa. L’attaccante ha detto che si è trattata di una delle partite più belle, anche se serve mantenere più concretezza davanti alla porta. Il Picerno ha retto bene, grazie anche a una buona prestazione del portiere, che ha evitato un risultato più pesante. I sanniti devono lavorare ancora per migliorare, ma questa vittoria dà morale

Tempo di lettura: 3 minuti È stato necessario attendere bel oltre il 90esimo al Benevento per battere un ostico Picerno, salvato anche dalla serata importante del proprio estremo difensore. Dopo il rigore fallito da Salvemini in pieno recupero, ci ha pensato Pierozzi a fare esplodere il "Ciro Vigorito" con un colpo da testa da tre punti. Queste le parole di Floro Flores in sala stampa. EMOZIONI – "Il calcio è questo. Dispiace non averla chiusa prima perché così si soffre tanto. La gara non è mai stata in discussione. Non ricordo quanti tiri abbiamo fatto. Dopo il rigore non pensavo più di vincerla.

