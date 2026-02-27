Verso Potenza-Benevento De Giorgio | Necessaria qualche rotazione in vista del doppio impegno

A due giorni dalla partita tra Potenza e Benevento, il tecnico della squadra lucana ha parlato in conferenza stampa sottolineando le qualità degli avversari e la necessità di effettuare alcune rotazioni nella formazione in vista del doppio impegno imminente. Ha evidenziato l’importanza di gestire le energie e di prepararsi al meglio per affrontare la sfida. La partita si giocherà al “Viviani” e il tecnico ha condiviso alcune considerazioni sulla squadra avversaria.

A 48 ore dalla sfida del "Viviani", il tecnico del Potenza ha tenuto la consueta conferenza stampa esaltando le caratteristiche del Benevento. Allo stesso tempo De Giorgio ha anticipato qualche cambio considerando il successivo impegno ravvicinato contro il Cosenza. "Arriva al Viviani – ha spiegato il tecnico del Potenza – la squadra che ha dimostrato di essere la più forte del campionato con una rosa composta da calciatori di prima fascia. Il Benevento è una squadra difficile da affrontare e si caratterizza per la grande organizzazione tattica. Il Potenza ha voglia di fare bene e di allungare la striscia positiva di risultati. A Latina è stata una partita importante in virtù dei tre punti pesanti conquistati fuori casa.