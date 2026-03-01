Pontremoli Barocca arruola i giovani In 120 ad accogliere e guidare i turisti

La manifestazione Pontremoli Barocca ha coinvolto quest’anno 120 giovani che si sono occupati di accogliere e guidare i visitatori. La manifestazione si svolge l’11 e 12 di ogni anno, attirando turisti e appassionati di arte e cultura barocca. I partecipanti sono stati preparati per offrire un supporto diretto durante l’evento, contribuendo all’organizzazione e all’accoglienza.

Torna a parlare ai giovani la " Pontremoli Barocca ". Anche per la prossima edizione, l'11 e 12 aprile, circa 120 studenti degli istituti superiori lunigianesi, dal Liceo Da Vinci al Liceo Classico Vescovile, partecipano al programma formativo ideato dalla cooperativa di comunità Sigeric insieme all'associazione Farfalle in Cammino. Un percorso che, edizione dopo edizione, si conferma un ponte tra scuola e territorio, con l'obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni il valore culturale e umano della Lunigiana. Il progetto, nato parallelamente all'evento e inserito nel più ampio programma "Futuro Aperto" in collaborazione con la cooperativa sociale Aurora Domus, alterna lezioni in aula e attività sul campo, in corso fino a fine febbraio.