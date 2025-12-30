Capodanno la riviera pronta ad accogliere i turisti | a Cesenatico aperte 60 strutture alberghiere

Per il Capodanno, la riviera romagnola si prepara ad accogliere i visitatori, con circa 60 strutture alberghiere aperte a Cesenatico. L’Emilia-Romagna, tra costa e Appennino, si conferma come destinazione ideale per chi desidera trascorrere le festività in un contesto tranquillo e ben organizzato, offrendo servizi e strutture pronte ad accogliere i turisti durante le festività di fine anno.

Dalla Riviera all’Appennino, l’Emilia-Romagna si prepara ad accogliere i turisti che hanno scelto di trascorrere qui il Capodanno. Le prenotazioni già in carico alle strutture restituiscono numeri significativi, con la costa che al momento registra percentuali di camere occupate fino all’85% e i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Capodanno, la riviera pronta ad accogliere i turisti: a Cesenatico aperte 60 strutture alberghiere Leggi anche: Corno alle Scale si prepara ad accogliere i turisti, tra piste aperte e nuovi impianti Leggi anche: Milano-Cortina, Firenze pronta ad accogliere la Fiamma olimpica La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Capodanno in piazza e solidale: la Riviera di Levante pronta ad accogliere il 2026; RASSEGNA STAMPA. Capodanno, Riviera pronta ad accogliere il 2026; Cosa Fare a Capodanno 2026 a Mentone; Fine settimana con mercatini, concerti, ma anche Paolo Cevoli, Galactica Nye e Pennabilli Django Festival. Capodanno, l’Emilia-Romagna è pronta ad accogliere i turisti. In Riviera prenotazioni fino all’85%, verso il tutto esaurito in montagna - Romagna si prepara ad accogliere i turisti che hanno scelto di trascorrere qui il Capodanno. ravennanotizie.it

Capodanno in piazza e solidale: la Riviera di Levante pronta ad accogliere il 2026 - Musica, cabaret, teatro, spumante, panettone e zabaione da Recco a Moneglia fino a Santo Stefano d’Aveto Chiavari – Domani si chiude il 2025. ilsecoloxix.it

Turismo a Capodanno, in Emilia-Romagna verso il tutto esaurito - Romagna: la costa al momento registra percentuali di camere occupate fino all'85% e i principali comprensori sciistici dell'Appennino, in vista del 3 ... msn.com

Anche Anzio si preparaper il consueto Tuffo di Capodanno, appuntamento sulla riviera di Ponente - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.