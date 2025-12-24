Corno alle Scale si prepara ad accogliere i turisti tra piste aperte e nuovi impianti

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Appennino emiliano-romagnolo si prepara a vivere un Natale e un Capodanno all’insegna della neve, dello sport e del relax. Gli impianti sciistici del Cimone (Mo) e del Corno alle Scale (Bo) saranno ovviamente aperti durante le festività, con una previsione favorevole per piste imbiancate. Un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Corno alle Scale, ecco quando aprono gli impianti (e dove si può sciare) e quanto costa

Leggi anche: Il Giro d’Italia sulle cime del Corno alle Scale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Natale e Capodanno sulla neve: Cimone (Mo) e Corno alle Scale (Bo) pronti ad accogliere turisti e famiglie; Natale e Capodanno sulla neve: l’Appennino emiliano-romagnolo pronto ad accogliere famiglie e turisti.

Natale e Capodanno sulla neve: Cimone (Mo) e Corno alle Scale (Bo) pronti ad accogliere turisti e famiglie - romagnolo si prepara a vivere un Natale e un Capodanno all’insegna della neve, dello sport e del relax. sassuolo2000.it

corno scale prepara accogliereNatale e Capodanno sulla neve: l’Appennino emiliano-romagnolo pronto ad accogliere famiglie e turisti - Economia: Piste aperte al Cimone e al Corno alle Scale, nuovi impianti e grandi eventi sportivi: dalla nuova seggiovia Cavone–Rocce al passaggio della Fiaccola olimpica ... lapressa.it

Il Corno alle Scale si prepara. Prezzi bloccati per gli skipass - La società di gestione della stazione sciistica ha comunicato che, per il terzo anno consecutivo, le tariffe di accesso agli impianti di risalita ... ilrestodelcarlino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.