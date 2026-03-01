Un uomo in mountain bike è deceduto a Pontida, Bergamasca, dopo essere stato colpito da un capriolo. Secondo quanto riferito, il capriolo lo ha caricato e colpito al petto, provocandone la caduta e il decesso sul posto. La dinamica dell’incidente si è verificata nel territorio comunale, senza ulteriori dettagli sulla presenza di altre persone o circostanze.

Bergamo, 1 marzo 2026 – Tragedia a Pontida, nella Bergamasca. Un uomo in sella alla sua mountain bike è stato colpito da un capriolo ed è caduto a terra, morendo sul colpo. Il dramma è avvenuto questa mattina, verso le 9.30, lungo il ‘sentiero di Papa Giovanni’ sul Monte Canto, nella zona di Ca' de Rizzi a Pontida. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la vittima stava percorrendo il sentiero in discesa su una mountain bike insieme ad un amico, quando l’animale è sbucato all’improvviso dai boschi, rendendo lo scontro inevitabile colpendo la vittima al petto. Il capriolo si è poi dato alla fuga nei boschi. Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati carabinieri, ambulanze, automedica e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pontida, capriolo lo carica e lo colpisce al petto: muore uomo in mountain bike

Caricato e colpito al petto da un capriolo, morto un uomo nella Bergamasca: era in sella alla sua mountain bikeUn 64enne ha perso la vita dopo essere stato colpito da un capriolo mentre pedalava in sella alla sua mountain bike nei pressi di Pontida, un comune...

Tragedia a Pontida: morto ciclista colpito da un caprioloUn uomo di 64 anni ha perso la vita mentre stava pedalando sulla sua mountain bike nei pressi di Pontida, in provincia di Bergamo, dopo essere stato...

Contenuti e approfondimenti su Pontida.

Capriolo lo carica e lo colpisce al petto, muore uomo in mountain bikeMentre pedalava in sella alla sua mountain bike è stato colpito da un capriolo ed è caduto a terra, morendo sul colpo. (ANSA) ... ansa.it

Pontida, capriolo carica un ciclista e lo uccideIncredibile incidente questa mattina nei boschi della Bergamasca: la vittima stava percorrendo in mountain bike un sentiero nei boschi della zona quando è stato caricato dall'animale venendo colpito a ... varesenoi.it